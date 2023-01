Sepsi-SIC, de neoprit

In etapa a 13-a din cadrul Ligii Nationale de Baschet Feminin, Sepsi-SIC a obtinut un nou succes, in deplasare la Targoviste, in timp ce KSE Targu Secuiesc a fost invinsa, tot in deplasare, de Rapid Bucuresti.Campioana en-titre, Sepsi-SIC a evoluat in deplasare la CSM Targoviste, de unde s-a intors cu o victorie concludenta, rezultat 98-42 (28-10, 24-13, 25-7, 21-12). Fetele antrenate de Zoran Mikes au dominat clar partida, si astfel si-au trecut in cont cea de-a 12-a victorie stagionala din ... citeste toata stirea