A inceput editia 2023-2024 a Ligii Nationale de Baschet Feminin, in prima etapa Sepsi-SIC reusind scorul rundei, 114-35, in deplasare la CSM Targu Mures.Campioana en-titre, Sepsi-SIC, si-a respectat blazonul si a castigat fara emotii, in deplasare la CSM Targu Mures, rezultat 114-35 (23-8, 35-9, 28-6, 28-12). Principalele marcatoare au fost: Jankovic (23 de puncte), Hristova (21 de puncte) si Green ... citeste toata stirea