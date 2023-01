Astazi, Sepsi-SIC, campioana en-titre a Romaniei la baschet feminin, va debuta in noul an cu o partida din cadrul fazei de Play-Off a EuroCup, avand-o ca adversara pe Basket Namur Capitale din Belgia.Partida dintre Sepsi-SIC si Basket Namur Capitale este mansa din prima faza de Play-Off a competitiei continentale EuroCup si va avea loc in Belgia, in gazduirea Hall Octave Henry. Conform statisticii sezonului regulat, Sepsi-SIC ... citeste toata stirea