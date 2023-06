Clubul Sepsi-SIC anunta ca organizeaza o actiune de selectie pentru noua echipa de futsal infiintata recent la Sfantu Gheorghe. Cei care vor sa faca parte din aceasta noua aventura sportiva sunt asteptati la Sepsi Arena, in zilele de 19, 20 si 21 iunie, intre orele 18:00 si 20:00. Se cauta barbati pana in 40 de ani, cu o forma fizica buna, ne-a spus sportivul Manya Szabolcs, cunoscut pentru experienta sa in futsal.Sportivul Manya Szabolcs s-a intors recent la Sfantu Gheorghe si isi propune sa ... citeste toata stirea