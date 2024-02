Sepsi-SIC, in Final 4 Cupa Romaniei la futsal

In sferturile de finala ale Cupei Romaniei la futsal, Sepsi-SIC a trecut cu rezultatul de 3-1 de AS Inter Gheorgheni si, astfel, alb-verzii s-au calificat pentru Final 4-ul competitiei.Sepsi-SIC venea dupa infrangerea la scor de la Timisoara, astfel ca a inceput prudent acest joc, chiar daca a intalnit o echipa din esalonul secund. Cu toate acestea gazdele au deschis scorul prin autogolul lui Szocs. Gazdele, AS Inter Gheorgheni, au prins aripi ... citește toată știrea