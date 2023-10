In etapa a 4-a din Liga 1 la futsal, Sepsi-SIC a obtinut o noua victorie, a patra consecutiva, si astfel conduce in clasamentul competitiei, devansand-o la golaveraj pe CFR Timisoara.Evoluand in deplasare la Soimii Simand, Sepsi-SIC a obtinut cea de-a patra victorie, din tot atatea posibile, de la inceputul acestui sezon al Ligii 1 la futsal. Trupa condusa de pe banca tehnica de ManyaSzabolcs s-a impus fara emotii, cu rezultatul de 11-3 (5-0). Golurile au fost marcate de: ... citeste toata stirea