Sepsi-SIC, in optimile EuroCup

Dupa victoria la o diferenta de 19 puncte in mansa tur, Sepsi-SIC a trecut inca o data de Basket Namur Capitale, si cu o dubla victorie s-a calificat in optimile de finala ale competitiei continentale EuroCup.Sepsi-SIC nu a avut nici un fel de emotii in partida retur, din prima faza de Play-Off contand pentru EuroCup, si a invins-o la scor pe Basket Namur Capitale din Belgia, cu scorul de 90-44 (27-7, 20-10, 25-19, 18-8), la Sfantu Gheorghe. ... citeste toata stirea