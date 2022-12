Sepsi-SIC incheie anul cu un derby

Astazi sunt programate a se disputa partidele din etapa a 11-a, contand pentru Liga Nationala de Baschet Feminin, in care Sepsi-SIC va disputa derbyul cu FCC Baschet UAV Arad, in timp ce KSE Targu Secuiesc va primi vizita echipei CSM Alexandria.La Arad se vor afla fata in fata singurele echipe care inca nu au cunoscut infrangerea in acest sezon, gazdele, FCC Baschet UAV, vicecampioana in exercitiu, si campioana en-titre, Sepsi-SIC. Ambele grupari au avut pana in acest moment un parcurs fara ... citeste toata stirea