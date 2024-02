Sepsi-SIC, infrangere onorabila la Galati

In fata campioanei en-titre, si liderul clasamentului din Liga 1 la futsal, United Galati, Sepsi-SIC a pierdut onorabil cu rezulatul de 5-3.Partida United Galati-Sepsi-SIC a fost programata in etapa a 16-a din Liga 1 la futsal. Gazdele, neinvinse in acest sezon, s-au vazut conduse pe tabela de marcaj. Apoi, s-a facut 3-1, galatenii s-au desprins la 5-1, dar trupa lui Manya Szabolcs a revenit, la final scorul fiind de 5-3. Sepsi-SIC a iesit cu fruntea sus din aceasta ... citește toată știrea