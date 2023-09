Sambata, 23 septembrie, odata cu intalnirea Sepsi-SIC - ACS West Deva, incepe seria partidelor din etapa a 3-a contand pentru Liga 1 la futsal.Sepsi-SIC revine in sala Sepsi Arena, si o va intalni pe ACS West Deva, intr-o partida in care poate continua parcursul bun din acest debut de sezon. Echipa pregatita de Manya Szabolcs a adunat pana in prezent doua ... citeste toata stirea