In etapa a 6-a din EuroLeague, cea mai importanta competitie continentala a baschetului feminin, Sepsi-SIC a pierdut la o diferenta de 47 de puncte, in deplasare, la Fenerbahce Istanbul.Intalnind-o pe detinatoarea trofeului EuroLeague, Sepsi-SIC a avut parte de cel mai puternic adversar posibil, Fenerbahce Istanbul fiind una dintre echipele care in ultimii ani a fost mai mereu intre primele patru in aceasta competitie. Campioana Turciei s-a impus cu rezultatul de 110-63 (34-13, 25-11, ... citeste toata stirea