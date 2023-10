Sepsi-SIC a ramas fara victorie in EuroLeague Women, principala competitie de baschet feminin la nivel continental, desi fetele pregatite de Zoran Mikes au luptat exemplar in partida cu campioana Spaniei, Valencia Basket Club.Lipsita de importantul aport al capitanului de echipa, Mununga, Sepsi-SIC a pierdut si a patra partida din EuroLeague, in deplasare, la Valencia Basket Club. Trupa pregatita de Zoran Mikes a dat, insa, o replica pe masura, adjudecandu-si primul sfert. Apoi, Valencia a ... citeste toata stirea