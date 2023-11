In etapa a 3-a din Liga Nationala de Baschet Feminin, Sepsi-SIC s-a impus, in deplasare, la Universitatea Cluj, avand in acest moment trei victorii din tot atatea posibile in acest debut de sezon.Fetele pregatite de Zoran Mikes s-au impus in Sala Horia Demian, cu rezultatul de 81-48 (17-17, 22-19, 20-6, 22-6). Primul si cel de-al doilea sfert au fost mai stranse, ... citeste toata stirea