Cu o victorie si o infrangere in calificarile pentru Euroliga, Sepsi-SIC nu a ajuns pe tabloul principal al competitiei, parcursul continental, insa, pentru fetele antrenate de Zoran Mikes va continua in EuroCup.In cea de-a doua competitie, ca valoare, in Europa, la baschet feminin, Sepsi-SIC a fost repartizata in grupa E, alaturi de Nesybe Aydin si Bursa BSB, ambele ... citeste toata stirea