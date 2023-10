Calificata in premiera in faza grupelor EuroLeague, campioana en-titre a Romaniei, Sepsi-SIC, va avea parte de un program de foc in urmatoarea perioada.Eliminand-o pe una dintre echipele care au facut istorie in principala competitie europeana la baschet feminin, TTT Riga, cu o dubla victorie, Sepsi-SIC a facut pentru prima data pasul pe tabloul principal al EuroLeague. Fetele pregatite de Zoran Mikes vor face parte din Grupa A, alaturi de Fenerbahce (Turcia), Baretta Familia Schio (Italia), ... citeste toata stirea