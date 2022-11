Sepsi-SIC, la a treia deplasare in EuroCup

Cu un program incarcat, partide atat in EuroCup, cat si in Liga Nationala de Baschet Feminin, Sepsi-SIC va evolua astazi, pentru a treia oara consecutiv in deplasare, in cadrul competitiei continentale inter-cluburi.Duminica trecuta, campioana en-titre, Sepsi-SIC, si-a trecut in cont cea de-a sasea victorie consecutiva in Liga Nationala de Baschet Feminin. Echipa pregatita de Zoran Mikes a trecut la Sfantu Gheorghe de CSM CSU Constanta, cu rezultatul de 84-62 (26-14, 11-21, 21-13, 26-14), ... citeste toata stirea