Sepsi-SIC la un pas de finala

Sepsi-SIC s-a impus in ambele partide disputate la Sfantu Gheorghe, in cadrul semifinalelor Ligii Nationale de Baschet Feminin, in fata echipei Phoenix Constanta si astfel a luat o optiune serioasa in vederea calificarii in finala competitiei.In prima partida Sepsi-SIC s-a impus cu rezultatul de 75-68 (24-18, 14-19, 20-17, 17-14), Phoenix Constanta dand o replica buna echipei noastre. Principalele marcatoare au fost: Jones (26 de puncte), Fraser (20 de puncte) si Raber (13 puncte). Brianna ... citeste toata stirea