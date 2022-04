Sepsi-SIC, pentru a saptea oara in finala!

In partida a treia din cadrul semifinalelor Ligii Nationale de Baschet Feminin, Sepsi-SIC s-a impus la Constanta in fata echipei Phoenix si astfel s-a calificat pentru a saptea oara in finala competitiei.Dupa cele doua victorii obtinute la Sfantu Gheorghe, Sepsi-SIC nu si-a mai tinut in suspans suporterii impunandu-se si in a treia partida, astfel ca a pus capat seriei de partide din semifinale cu un total de 3-0 la meciurile castigate. La Constanta fetele lui Zoran Mikes au castigat cu 76-70 ... citeste toata stirea