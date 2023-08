Clubul Sportiv Sepsi-SIC va primi suma de aproape 4,6 milioane lei finantare din bugetul municipiului Sfantu Gheorghe. Decizia a fost luata in Consiliul Local (CL) joi, 27 iulie a.c., in sedinta ordinara a lunii iulie. Proiectul de hotarare a fost adoptat la scurt timp dupa ce si Consiliul Judetean (CJ) Covasna a luat o decizie similara.Suma totala va fi distribuita pe parcursul anilor 2023 si 2024 pentru organizarea evenimentelor si competitiilor sportive, se arata in actele oficiale."Se ... citeste toata stirea