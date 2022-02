Sepsi-SIC s-a calificat in finala !

In faza semifinalelor din cadrul Final Four-ului Cupei Romaniei la baschet feminin, care se disputa la Sfantu Gheorghe, Sepsi-SIC a trecut de CSM Alexandria cu rezultatul de astfel ca maine fetele lui Zoran Mikes isi vor apara trofeul cucerit anul trecut in fata echpei CSM Satu Mare.Sepsi-SIC nu a intampinat mari probleme in partida cu CSM Alexandria si s-a impus fara emotii, rezultat 113-52 (23-13,32-8,29-17,29-14),Primul sfert a revenit covasnencelor cu 23-13, apoi, in sfertul al doilea, ... citeste toata stirea