Sepsi-SIC s-a calificat in semifinalele Cupei Romaniei

In prima partida din Final 8-Cupa Romaniei la baschet feminin, gazduit de Sfantu Gheorghe, Sepsi-SIC si-a asigurat prezenta in semifinale trecand de Agronomia Bucuresti cu 107-52.A fost o partida fara istoric, controlata in totalitate de Sepsi-SIC. Fetele pregatite de Zoran Mikes si-au adjudecat toate cele patru sferturi cu 27-17, 22-18, 28-7 si 30-10. Principalele marcatoare au fost: ... citește toată știrea