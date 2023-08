Sepsi-SIC, echipa campioana en-titre si detinatoare a Cupei Romaniei la baschet feminin, a inceput pregatirile pentru sezonul 2023-2024. Va fi o noua perioada in care trupa alb-verde va fi implicata in trei competitii, pe langa cele doua la nivel national adaugandu-se participarea in competitiile europene.In acest sens, lotul s-a intarit cu Sarah Dumitrescu, cel de-al saselea transfer al verii, dupa venirile sportivelor Chelsea Nelson, Morgan Green, Ellen Nystrom, Rebecca Lipovan si Veatriki ... citeste toata stirea