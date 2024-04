Sepsi-SIC s-a oprit in semifinalele Cupei Romaniei la futsal

Calificata in Final 4 Cupa Romaniei la futsal, Sepsi-SIC s-a oprit in semifinale fiind intrecuta de CSM Deva, detinatoarea trofeului.Turneul Final 4 Cupa Romaniei la futsal se desfasoara la Timisoara, acolo unde in faza semifinalelor, Sepsi-SIC a intalnit-o pe CSM Deva, detinatoarea trofeului. In ciuda unui joc curajos facut de elevii lui Manya Szabolcs, echipa cu mai multa experienta s-a impus si a obtinut calificarea in finala. CSM Deva a condus la pauza cu 1-0, apoi ... citește toată știrea