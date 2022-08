In vederea noului sezon, campioana en-titre la baschet feminin, Sepsi-SIC, a realizat un nou transfer, cel al sportivei originare din Bulgaria, Borislava Hristova.Sportiva din Bulgaria are 26 de ani, iar in ultimii doi ani a activat la Gorzow, in Polonia. Borislava Hristova este componenta a echipei nationale, putand fi utilizata atat ca fundas ofensiv, cat si ca extrema, pozitia numarul 3, ... citeste toata stirea