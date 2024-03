Sepsi-SIC, semifinalista in Cupa Romaniei U19 la futsal

Odorheiu Secuiesc a fost gazda tuneului Final 8-Cupa Romaniei U19 la futsal, competitie in cadrul careia Sepsi-SIC a reusit sa ajunga pana in semifinale.Sepsi-SIC si-a inceput parcursul in competitie cu o victorie, in faza optimilor de finala, cand a trecut cu 10-3 de ACS Kereszthegy Remetea. Cu acest succes, alb-verzii s-au calificat pentru turneul Final 8-Cupa Romaniei U19 la futsal, organizat la Odorheiu Secuiesc. In sferturile de finala baietii pregatiti de Manya Szabolcs si Mate Jozsef ... citește toată știrea