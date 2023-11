Echipa de baschet feminin Sepsi-SIC Sfantu Gheorghe va intalni miercuri, pe teren propriu, campioana Frantei, LDLC ASVEL Feminin, in cadrul celei de-a saptea etape a Euroligii."Echipa noastra de baschet feminin se pregateste pentru ultimul din seria de meciuri din turul Euroligii. Miercuri, formatia franceza LDLC ASVEL Feminin va veni in Arena Sepsi. In sezonul anterior, echipa noastra s-a intalnit cu echipa franceza in optimile de finala ale Cupei Europei, pierzand ambele meciuri, iar echipa ... citeste toata stirea