ACS Sepsi-SIC Sfantu Gheorghe s-a calificat in premiera in Euroliga feminina de baschet, dupa ce a invins echipa letona TTT Riga, cu scorul de 63-62 (12-14, 18-13, 16-12, 17-23), miercuri seara, in deplasare, in mansa secunda a turului preliminar.Campioana Romaniei se impusese in primul meci cu 59-54.Dupa un inceput mai greoi la Riga, Sepsi-SIC a preluat controlul si cu zece minute inainte de final avea un avans de sapte goluri pe tabela, 46-39. Cu 94 de secunde inainte de final, avantajul ... citeste toata stirea