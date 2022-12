Sepsi-SIC si KSE Targu Secuiesc s-au calificat in Final 8 al Cupei Romaniei

In Cupa Romaniei la baschet feminin, ambele reprezentante ale judetului Covasna s-au calificat in Final 8, Sepsi-SIC printr-o dubla victorie, KSE Targu Secuiesc cu ceva emotii, ca una dintre echipele invinse la cea mai mica diferenta.Dupa ce in mansa tur, de la Sfantu Gheorghe, Sepsi-SIC a trecut de CSM Constanta cu 87-64, fetele antrenate de Zoran Mikes au castigat si la malul marii, rezultat 66-61 (17-18, 20-10, 19-13, 10-20). Principalele marcatoare au fost: Cave (18 puncte), Mununga si ... citeste toata stirea