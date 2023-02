Sepsi-SIC trebuie sa invinga la mai mult de 15 puncte

Astazi, cu incepere de la ora 19:00, Sepsi Arena va gazdui mansa retur din cadrul optimilor de finala ale EuroCup, Sepsi-SIC fiind nevoita sa recupereze 15 puncte in partida cu LDLC ASVEL Feminin din Lyon.Sepsi-SIC poate, si trebuie, sa forteze calificarea, campioana en-titre a Romaniei dovedindu-si in multe randuri valoarea, chiar daca va intalni un adversar puternic, primul care i-a provocat o infrangere in acest sezon al EuroCup. La Lyon, frantuzoaicele s-au impus cu 91-76, adica o ... citeste toata stirea