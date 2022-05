Sepsi-SIC U16 a castigat medaliile de bronz la baschet

La sala Olimpia din Ploiesti s-a desfasurat Turneul Final al categoriei de varsta U 16 la baschet feminin, Sepsi-SIC reusind sa ocupe pozitia a treia in clasamentul final, implicit medaliile de bronz.In prima faza a competitiei, in Grupa 1A, Sepsi-SIC a trecut de Sportul Studentesc, 52-44, si CS Universitatea Valdon Arad, 62-51, insa a pierdut partida cu Olimpia Bucuresti, rezultat 50-79. Astfel fetele noastre au ocupat pozitia secunda in grupa si calificarea pentru semifinalele locurilor 1-4. ... citeste toata stirea