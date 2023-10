In etapa a doua din cadrul Ligii Nationale de Baschet Feminin, Sepsi-SIC a intalnit-o, la Sala Sepsi Arena, pe CS Municipal Targoviste, de care a trecut cu rezultatul de 90-50.Venita dupa infrangerea suferita in EuroLeague, la Valencia, Sepsi-SIC a demonstrat ca ramane in continuare echipa care domina competitia interna. In etapa a doua din Liga Nationala de Baschet Feminin, fetele pregatite de ... citeste toata stirea