Sepsi-SIC, victorie in Sala Rapid

In etapa a 5-a din Liga Nationala de Baschet Feminin, Sepsi-SIC s-a impus in deplasare, la Rapid Bucuresti, si continua sa conduca in clasament cu procentaj maxim.Campioana en-titre, Sepsi-SIC, nu a avut emotii in a-si apropria victoria in etapa a 5-a din Liga Nationala de Baschet Feminin, fetele antrenate de Zoran Mikes trecand, in deplasare, de Rapid Bucuresti cu rezultatul de 90-62 (26-16, 23-13, 23-15, 18-18). Principalele marcatoare au fost: Cave (23 de puncte), Hristova (20 de puncte) ... citeste toata stirea