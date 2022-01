Sepsi-SIC, victorie in ultima partida a turului sezonului regulat

In etapa a 13-a din cadrul Ligii Nationale de Baschet Feminin, ultima a turului sezonului regulat, Sepsi-SIC a obtinut o victorie concludenta in fata echipei BC Sirius Muresul Targu Mures, in timp ce ACS KSE Targu Secuiesc a fost invinsa de Phoenix CSU Simona Halep Constanta.Sepsi-SIC nu a avut probleme in partida disputata la sala Sepsi Arena si a trecut de BC Sirius Muresul Targu Mures cu rezultatul de 113-40 (27-10, 30-9, 23-8, 33-13). Principalele marcatoare ale echipei conduse de Zoran ... citeste toata stirea