Sepsi-SIC, victorie la scor in Liga Nationala de Baschet Feminin

In etapa a 2-a din Liga Nationala la Baschet Feminin, Sepsi-SIC a obtinut o victorie la scor, a doua in acest sezon, in timp ce KSE Targu Secuiesc a cedat acasa in partida cu Rapid Bucuresti.Sepsi Arena a gazduit partida dintre Sepsi-SIC si CSM Targoviste, una la discretia trupei pregatite de Zoran Mikes, campioanele en-titre impunandu-se clar cu rezultatul de 119-32 (37-10, 27-6, 27-8, 28-8). A fost a doua partida in care Sepsi-SIC a marcat peste 100 de puncte, dupa cele 107 din etapa ... citeste toata stirea