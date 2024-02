Sepsi-SIC, victorie surprinzatoare in Divizia A de handbal feminin

Sepsi-SIC Sfantu Gheorghe a reusit o victorie importanta in Divizia A de handbal feminin, impotriva lui Activ Prahova Ploiesti. Tanara echipa pregatita de Carmen Cartas si Eugen Ciulei a invins experimentata formatie prahoveana cu 31-29, la Sala Sporturilor "Szabo Kati", dupa ce la pauza oaspetele conduceau cu 19-17.Astfel, jucatoarele "alb-verzi" au ajuns la sase succese in actualul sezon al ligii secunde si cu 18 puncte se afla la egalitate cu Unirea Slobozia in clasamentul Seriei A a ligii ... citește toată știrea