Sezonul 2023-2024 la baschet feminin a debutat cu prima mansa a calificarilor pentru Final 8 din Cupa Romaniei, Sepsi-SIC obtinand un succes categoric in fata echipei Rapid Bucuresti.Sepsi-SIC a disputat prima mansa a calificarilor in Final 8 din Cupa Romaniei, editia 2023-2024 in Sala Sepsi Arena, unde a trecut cu rezultatul de 105-55 (27-16, 21-11, 40-17, 17-11) de Rapid Bucuresti. Echipa pregatita de Zoran Mikes a controlat ... citeste toata stirea