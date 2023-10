In etapa a 12-a din Superliga, Sepsi OSK nu a reusit sa intrerupa seria infrangerilor fiind invinsa de Universitatea Cluj, cu rezultatul de 1-0, in urma unui gol primit dintr-un penalty.Prima repriza a fost una echilibrata, si terna in acelasi timp, cu putine faze de poarta, Sepsi OSK aratand ca o echipa focusata in primul rand pe a nu pierde. Prima ocazie demna de a fi mentionat a avut-o Universitatea Cluj, in minutul 34, cand Silaghi a sutat la coltul lung, iar balonul a sters bara. Apoi, ... citeste toata stirea