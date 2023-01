Sezonul de motorsport pregatit de start cu 48 de masini la Romania Historic Winter Rally

De 6 ani incoace, organizarea Romania Historic Winter Rally a devenit traditie, evenimentul international reprezentand startul sezonului in sportul cu motor din tara noastra. Dedicat exclusiv modelelor ce odinioara au scris istorie in automobilismul sportiv, raliul din judetul Covasna a adunat an de an un numar semnificativ de echipaje pe probele speciale din jurul comunei Comandau - anul acesta nefacand exceptie, lista de inscrieri numarand nu mai putin de 48 de echipaje.Asemenea celorlalte ... citeste toata stirea