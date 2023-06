Daca la finalul sezonului 2022-2023 Sepsi OSK anunta despartirea de Radoslav Dimitrov, Anass Achahbar si Enriko Papa, ieri a venit si randul primului transfer, jucatorul de origine albaneza Sherif Kallaku.In varsta de 25 de ani, Sherif Kallaku este nascut in Albania, iar daca in cariera la nivelul juniorilor a trecut si pe la Cremonese, in Italia, la nivel de seniori s-a remarcat indeosebi la KF Laci (care a eliminat-o pe ... citeste toata stirea