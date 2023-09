Vlad Artene, Darius Maghiar, Alin Andrei Pantelimon, Miruna Masar, Cristian Mihai Popa si Victor Andrei Popa sunt numele sportivilor Clubului Sportiv "Show Time" din Sfantu Gheorghe, care au obtinut rezultate remarcabile in cadrul Campionatului Balcanic de Ju-Jitsu. Acesta a avut loc in perioada 15-17 septembrie a.c., in Podgorica, Muntenegru. Romania s-a clasat pe locul 1 pe natiuni din cele 24 participante.Perseverenta si ambitia aduc, din nou, performante deosebite atletilor din cadrul ... citeste toata stirea