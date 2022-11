Si la baschet feminin a fost derby covasnean

Pentru Sepsi-SIC a continuat seria partidelor care alterneaza intre EuroCup si Liga Nationala de Baschet Feminin, de aceasta data cu o victorie in partida cu KSE Targu Secuiesc, disputa programata in competitia interna.Sala Sporturilor Kicsid Gabor a gazduit derbyul covasnean din Liga Nationala de Baschet Feminin, programat in etapa a 7-a, Sepsi-SIC invingand-o pe KSE Targu Secuiesc cu rezultatul de 81-58 (18-21, 24-15, 24-12, 15-10). Primul sfert a revenit gazdelor, apoi campioanele en-titre ... citeste toata stirea