In perioada 17-23 aprilie, la Zagreb, in Croatia, are loc Campionatul European de lupte pentru seniori, clubul Sepsi-SIC fiind reprezentat la aceasta importanta competitie continentala de Incze Kriszta si Catalina Axente.Incze Kriszta, care concureaza la categoria 65 kg, este dubla medaliata cu bronz la ultimele doua editii ale Campionatului European. Ea va debuta astazi, in sferturile de finala, faza in care o va intalni pe croata Iva Geric sau pe sportiva din Serbia, Masa Perovic. Pe pagina ... citeste toata stirea