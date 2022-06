Sportive de la KSE Targu Secuiesc si Sepsi-SIC in loturile nationale

Loturile nationale au inceput pregatirile in vederea participarii la Campionatul European de baschet feminin, categoriile de varsta U16 si U18, convocate fiind si sportive de la Sepsi-SIC, respectiv KSE Targu Secuiesc.Lotul national de baschet feminin U16 va participa in luna august la competitia FIBA U16 Women European Championship, Divizia B. Aceasta va fi gazduita de Podgorica (Muntenegru), iar Romania se va afla in grupa alaturi de Luxemburg, Slovacia, Polonia, Austria si Marea Britanie. ... citeste toata stirea