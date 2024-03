Sportivul Ciprian Anton, in echipa Romaniei la o competitie de top, in Letonia

Ciprian Anton din Sfantu Gheorghe reprezinta din nou comunitatea la nivel inalt. Sportivul face parte din echipa nationala de tenis in scaun rulant a Romaniei care, in perioada 13 - 17 martie, participa la prestigioasa competitie BNP Paribas World Team Cup European Qualification. Evenimentul are loc la Jurmala, in Letonia.Din echipa Romaniei, alaturi de Ciprian Anton, mai fac parte Daniel Danila, Mihai Gaita si Ionut Filisan - care este si capitanul.Competitia se desfasoara pentru ... citește toată știrea