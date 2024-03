Sportivul Pavel Denis, medaliat cu argint la Cupa Europeana de Ju-Jitsu Seniori din Belgia

In weekend, mai precis in perioada 07-10 martie a.c., in Belgia s-a desfasurat Cupa Europeana Ju-Jitsu, competitie care a adunat la start peste 350 sportivi din 21 tari.Printre acestia s-a numarat si Pavel Denis, sportiv legitimat la Clubul Sportiv Municipal (CSM) Sfantu Gheorghe, ... citește toată știrea