Lucrarile de extindere si modernizare a Stadionului Mic din Cartierul Simeria din Sfantu Gheorghe, incepute in urma cu mai bine de zece ani, vor fi terminate in primavara anului viitor, a anuntat, luni, primarul municipiului, Antal Arpad.Potrivit acestuia, noul complex va avea sali de antrenamente cu vestiare si toalete moderne, un teren de fotbal cu gazon artificial, un teren de handbal cu tribune in aer liber, precum si un perete de catarare.Acesta va gazdui si un hotel pentru sportivi cu ... citeste toata stirea