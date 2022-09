Weekendul trecut s-a dat startul si in Liga 3 la fotbal feminin, Sepsi OSK reusind un debut in forta, cu o victorie categorica in deplasare la AFC Botosani, rezultat 5-2.Echipa feminina de fotbal a clubului Sepsi OSK face parte, ca si in sezonul trecut, din Liga 3. In acest sezon, fetele au fost repartizate in Seria 2, alaturi de ACS Activ Slobozia, ACSM Politehnica Iasi, AFC Botosani, ACS Estera Tifesti si ... citeste toata stirea