Astazi, cu incepere de la ora 21:30, Sepsi OSK va debuta in noul sezon al Superligii, cu o deplasare dificila, in Capitala, pe terenul echipei Rapid Bucuresti.Dupa succesul din Supercupa Romaniei, Sepsi OSK debuteaza in editia 2023-2024 a Superligii, cu o deplasare la Rapid Bucuresti, o alta echipa aflata si sezonul trecut in faza de Play-Off. Avantajul covasnenilor poate fi faptul ca au deja la activ o partida oficiala. Mai mult, o partida de moral, victorie in fata campioanei en-titre, ... citeste toata stirea