A inceput sezonul 2023-2024 in Liga Elitelor, toate cele patru echipe de juniori ale clubului Sepsi OSK debutand cu victorie in noua editie de campionat.In Liga Elitelor U15, Sepsi OSK a primit vizita echipei LPS Buzau, de care a trecut cu rezultatul de 1-0. Singura reusita a partidei a venit in prima repriza si i-a apartinut lui Ungureanu. In etapa a doua, Sepsi OSK se va deplasa pe terenul celor de la ACS Petrolul 52 Ploiesti.Tot intr-o partida cu LPS Buzau, dar la categoria de varsta U16, ... citeste toata stirea