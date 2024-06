Start perfect pentru tricolori!

Romania a debutat astazi la Euro 2024 cu o victorie de senzatie, 3-0 in partida cu Ucraina, acesta fiind cel mai consistent succes al echipei nationale in istoria participarilor la turneul final al Campionatului European.Ucraina a pornit ca favorita, mai ales dupa ultimele doua remize din partidele amicale, dar trupa lui Edi Iordanescu a surprins, si s-a impus fara drept de apel.Partida a inceput cu ucrainienii in ofensiva, dar prima oportunitate i-a apartinut lui Coman, sutul acestuia ... citește toată știrea